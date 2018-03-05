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Фінляндія дає Україні 50 мільйонів євро на енергетику та освіту

Понеділок, 5 березня 2018, 20:41

Фінляндія готова надати Україні 50 млн євро на здійснення проектів у сфері освіти та відновлювальної енергетики.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає "Укрінформ".

"Фінляндія продовжуватиме і збільшуватиме свою підтримку Україні, яка від початку конфлікту на сході сягнула 34 млн євро... Ми готові надати 50 мільйонів євро на нові проекти у сфері освіти та відновлювальної енергетики", - сказав Сойні.

Міністр нагадав, що у понеділок ним була підписана двостороння угода з міністром освіти і науки Лілією Гриневич про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи".

Окрім того, Фінляндія збирається започаткувати в Україні фонд енергоефективності, який надаватиме експертну підтримку українським фахівцям у цій галузі, сказав він.

Раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що затвердження нової програми макрофінансової допомоги ЄС для України буде залежати від прискорення реформ в країні.

Фінляндія гроші
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