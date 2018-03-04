У Instagram можуть з’явитися голосові та відеодзвінки

Instagram готується запустити нову функцію голосових та відеодзвінків.

Про це пише TechCrunch.

У Android-версії додатка виявилися файли та іконки голосового та відеодзвінка.

Вперше припущення про те, що Instagram проводить внутрішні тестування нової функції, в кінці січня висловив блог WABetaInfo (належить WhatsApp).

Припущення також було засновано на знайденому зображенні значка відеодзвінка.

Представники Instagram відмовилися прокоментувати чутки.

На думку інтернет-видання, додавання голосових і відеодзвінків дозволить Instagram стати кращою альтернативою її основного конкурента Snapchat, який запустив функцію відеодзвінків в 2014 році.

Зараз Instagram дозволяє людям дзвонити один одному через відео в Live Stories, щоб створити загальний ефір.

Розробники Instagram не вперше запозичують функції Snapchat. Так, в 2016 році cервіс дозволив відправляти короткі відеокліпи, які зникають після перегляду, а в 2017 році створили маски для осіб користувачів.

Раніше повідомлялося, що Instagram тестує власний месенджер, який буде називатися Direct.