Данилюк: Монетизація субсидій — це боротьба з корупцією

Міністерство фінансів працює над монетизацією субсидій на рівні домогосподарств для викорінення корупції у цій сфері.

Про це міністр фінансів Олександр Данилюк розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над монетизацією субсидій на житлово-комунальні послуги. Це важливий крок для викорінення корупції в цій сфері та переходу на прозору систему", - зазначив Данилюк.

За словами міністра, кінцевою метою міністерства фінансів є монетизація субсидій на рівні домогосподарств, за якою живі гроші будуть надаватись людям в руки.

Таким чином, вони зможуть оплачувати свої рахунки за фактично спожиті послуги, що також дозволить залишити собі частину грошей за рахунок заощадження енергоспоживання.

Це черговий етап реформи, і цей механізм сприятиме енергоефективності та забезпеченню платіжної дисципліни, а також буде простим в реалізації та адмініструванні.

"Монетизація субсидій на рівні домогосподарств остаточно унеможливить маніпуляції та завищення показників. Ми вже зараз бачимо, куди йде кожна гривня. А до цього у нас не було такої інформації. І багато хто втрачає через це, бо зараз – це реальні гроші, які можна відслідкувати", - додав міністр.

Як повідомлялося, 26 квітня 2017 року Кабінет міністрів прийняв рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу та електроенергії.

На початку листопада минулого року уряд затвердив запровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги "живими" грошима замість клірингових операцій взаємозаліку.