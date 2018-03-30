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Офіційний курс: гривня "відвоювала" у долара 25 копійок

П'ятниця, 30 березня 2018, 20:33

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок, встановивши його на 2 квітня на рівні 26,3 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,41 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5939 гривні.

Нагадаємо, 30 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,22-26,26 гривні за долар.

Як відомо, НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 30 березня на рівні 26,55 гривні.

Економічна правда

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