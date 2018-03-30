Кібератаки на Україну: Канада занепокоєна, але допомагати не буде

Канада рішуче підтримує Україну, але не надаватиме країні допомогу у сфері кібербезпеки.

Про це йдеться у відповіді уряду Канади на звіт Постійного комітету федерального парламенту із питань оборони, яка є у розпорядженні "Укрінформу".

"Канада підтримує дії України у сфері кібербезпеки, у тому числі розробку національної стратегії кібернетичної безпеки, приведення законодавства у відповідність до стандартів ЄС та НАТО, а також покращення внутрішніх процесів обміну інформацією, пов'язаною із загрозами критичній інфраструктурі. Тим не менш, надання військової допомоги у цій сфері наразі не розглядається", - йдеться у документі.

При цьому в уряді додали, що "Канада занепокоєна все більшим кібернетичним втручанням в Україну, в тому числі у важливу цивільну інфраструктуру, таку як електромережі".

В урядовій відповіді наголошується, що "Канада та її ключові союзники поділяють думку, що міжнародне законодавство повинно застосовуватися і в кіберпросторі, як у мирний, так і у військовий час".

"Канада також підтримує розробку добровільних міжнародних норм поведінки держав у кіберпросторі, особливо у мирний час", - зазначається у документі.

В оприлюдненому наприкінці грудня минулого року звіті Постійного комітету парламенту Канади з питань оборони "Канадська підтримка України у час кризи та збройного конфлікту", депутати закликають уряд відправити в Україну військовий персонал для допомоги у відбитті кібератак.

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