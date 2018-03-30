Холдинг Новинського збільшив збиток більш ніж удвічі

ПрАТ "Смарт-холдинг" (Київ) за підсумками роботи в 2017 році наростило чистий збиток в 2,6 разу в порівнянні з 2016 роком - до 74,191 млн гривень.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію компанії про проведення річних зборів акціонерів.

Згідно з інформацією компанії, її непокритий збиток на кінець минулого року становив 270,732 млн гривень.

За рік холдинг наростив поточні зобов'язання в 2,3 разу - до 279,323 млн гривень, при цьому довгострокові зобов'язання відсутні. Компанія збільшила дебіторську заборгованість в 4 рази - до 105,654 млн гривень.

Активи "Смарт-холдингу" в 2017 році зросли в 3,7 рази - до 118,227 млн ​​гривень, при цьому основні кошти знизилися на 16,1% - до 1,917 млн ​​гривень.

Статутний капітал компанії становив 100,469 млн гривень.

Komisiano Investments Ltd. (Кіпр), заснована бізнесменом Вадимом Новинським в 2012 році, сконцентрувала 75,0957% акцій ПрАТ "Смарт-холдинг". Ще 24,9% акцій компанії належать Lovita Investments Ltd. (Кіпр).

Згідно з повідомленням, оприлюдненим на сайті Лондонської фондової біржі в кінці 2010 року, власником Smart Holding Group на той момент була компанія Energees Investments бізнесменів Новинського та Андрія Клямко.

"Смарт-холдинг" володіє 23,76% гірничо-металургійної групи "Метінвест", 95% акцій суднобудівного холдингу Smart Maritime Group, 99,97% акцій торгово-фінансової компанії ТОВ "Сантіс". "Смарт" також володіє великими активами в паливно-енергетичній галузі, девелопменті та агросекторі.

Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу" є народний депутат Вадим Новинський.