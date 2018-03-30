Tesla відкликає 120 тисяч електромобілів

Tesla оголосила про відкликання 123 тисяч електромобілів Model S через проблеми з болтами гідропідсилювача.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

Причина відкликання - можлива корозія болтів гідропідсилювача через контакт з солями кальцію або магнію, які в багатьох країнах світу входять до складу протильодового реагенту.

Під відкликання підпадають Model S, випущені до 2016 року.

Tesla підкреслила, що навіть в разі руйнування болтів через корозію водій не втратить управління, але йому доведеться прикладати більше зусиль для повороту керма.

Tesla заявила, що будь-яких пригод або травм, пов'язаних з цим недоліком, зафіксовано не було, відгук проводиться в якості запобіжного заходу.

Tesla почала поставки Model S в червні 2012 року. На базі Model S був випущений кросовер Model X.

У лютому Tesla відзвітувала про рекордний квартальний збиток в 675 мільйонів доларів.

Збитки глава компанії Ілон Маск пояснив, в числі іншого, труднощами з виробництвом акумуляторних батарей для Model 3 - найдоступнішого наразі електромобіля Tesla.

Як повідомлялося, капіталізація Tesla за місяць скоротилася на 14,65 млрд доларів на фоні зростаючої стурбованості інвесторів щодо нестачі готівки у компанії, а також через скандал з аварією її електрокара.