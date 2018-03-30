"Дизельний скандал": Volkswagen викуповуватиме заборонені в Німеччині авто

Автомобільний концерн Volkswagen Group запропонував своїм клієнтам гарантійну програму, яка передбачає зворотний викуп автомобілів з дизельними двигунами у випадку їх заборони в містах Німеччини.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Програма безкоштовна і буде поширюватися на купівлю нового або випущеного рік тому автомобіля з дизельним двигуном, купленого у дилера Volkswagen", - йдеться в повідомленні.

Volkswagen викупить автомобілі, куплені в період між 1 квітня і кінцем 2018 року, але з рядом обмежень.

Програма буде доступна протягом трьох років з дати придбання автомобіля.

Крім того, автовиробник буде викуповувати машини по їх поточній вартості, якщо клієнт погодитися придбати новий автомобіль у дилера, але не підпадає під можливі обмеження влади.

Раніше в березні глава мінтрансу країни Андреас Шойер заявив, що не виключає, що в Німеччині може бути введена заборона на водіння автомобілів з дизельним двигуном.

При цьому ще раніше, в лютому Федеральний адміністративний суд Німеччини в Лейпцигу постановив, що влада німецьких міст має право самостійно вводити заборону на рух автомобілів з дизельними двигунами з метою захисту повітря від забруднень.

Для застосування цього права немає необхідності в підтвердженні повноважень і з боку Європейського суду.

У той же час, як повідомляє Reuters, Volkswagen викупив уже понад 350 тисяч дизельних авто в США і зберігає їх на "автомобільному кладовищі" в Каліфорнії.

Економічна правда