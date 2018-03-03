Виплату перерахованих пенсій військовим почнуть у березні

Виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям планується почати в березні.

Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний, пише Укрінформ.

"Уже в березні Пенсійний фонд планує почати виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям згідно з прийнятою 21 лютого постановою уряду N103", - підкреслив Зарудний.

Він зазначив, що підготовчі процеси перерахунку військових пенсій завершено 2 березня.

У міру надходження від силових структур довідок про грошове забезпечення перерахунок військових пенсій буде проведено автоматично без звернень пенсіонерів, додав Зарудний.

21 лютого Кабмін прийняв рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня 2018 року. В цьому році пенсії мають зрости в середньому на 1,5 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що обсяг фінансування, необхідний для підвищення пенсій військовим пенсіонерам цього року, становитиме 7 мільярдів гривень.

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