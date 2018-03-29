Прибуток ТОП-100 держкомпаній зріс на 35%

Прибуток ТОП-100 державних компаній України у січні-червні 2017 року зріс на 34,8% порівняно з минулим роком і становить 32,6 мільярда гривень.



Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, 73% загального фінансового результату портфеля ТОП-100 держкомпаній, а саме 23,3 мільярда гривень чистого прибутку, заробила НАК "Нафтогаз України", що стало можливим завдяки тарифній політиці компанії.

5 компаній з кращим фінансовим результатом згенерували близько 94% чистого прибутку. Це НАК "Нафтогаз України", "Центренерго", "Укренерго", Адміністрація морських портів України та "Енергоатом".



"В суспільстві є ілюзія, що державні підприємства - це кури, які несуть золоті яйця. Але статистика - річ уперта. Значний прибуток приносять компанії лише в регульованих державою галузях. Переважна більшість решти компаній портфелю, і мені це доводиться в черговий раз констатувати, залишається вкрай неефективними", - зазначив перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Найбільш прибутковими галузями для великих державних підприємств залишаються нафтогазовий сектор та електроенергетика.

Економічна правда