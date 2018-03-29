Суд підтвердив нікчемність ряду угод банку "Михайлівський"

Рішення господарських судів про застосування наслідків нікчемності правочинів, укладених банком "Михайлівський" з "Інвестиційно-розрахунковим центром" і "Кредитно-інвестиційним центром", є правомірними.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"Це підтвердив Рівненський апеляційний господарський суд, який своїми постановами від визнав правомірними рішення судів попередньої інстанції про застосування наслідків нікчемності правочинів та стягнення на користь банку "Михайлівський" за зазначеним рішенням грошових коштів на загальну суму 1,6 млрд грн", - уточнює ФГВФО.

Ці судові рішення підтверджують той факт, що укладення банком угод з "Інвестиційно-розрахунковим центром" і "Кредитно-інвестиційний центром" призвело до незаконного виведення коштів з банку, як наслідок, до його неплатоспроможності.

Процедура ліквідації банку продовжується в установленому законом порядку.

Як повідомлялося, Національний банк України визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня 2016 року.

Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переказу вкладів фізосіб з пов'язаних компаній "Кредитно-інвестиційний центр" і "Інвестиційно-розрахунковий центр", що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.

Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, фізичні особи у відділеннях банку "Михайлівський" у період з листопада 2014 року по 18 травня 2016 року вносили кошти на користь ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" (ІРЦ) і ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" (КІЦ) за договорами фінансової позики.

За такою схемою було залучено близько 1,5 млрд гривень.

19 травня банк "Михайлівський" купив за 741,6 млн гривень в ІРЦ і КІЦ фіктивні права вимоги на кошти за договорами продажу "сміттєвих" цінних паперів.

У результаті цих маніпуляцій у бухгалтерському обліку сума коштів на рахунках ІРЦ і КІЦ виросла до 1,612 млрд гривень.

У липні Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку.

19 листопада 2016 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг", який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".

Економічна правда