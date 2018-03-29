В Україні почнуть відключати аналогове телебачення

Український уряд ухвалив рішення про поетапне відключення аналогового телемовлення з 1 липня 2018 року.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"З метою забезпечення інформаційної безпеки країни та з урахуванням рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про затвердження "Плану поетапного виключення аналогового телерадіомовлення" уряд на черговому засіданні прийняв рішення про поетапне відключення аналогового телевізійного мовлення з 01.07.2018 року", - йдеться в повідомленні .

Відзначається, що відповідною постановою Кабінету міністрів "Про внесення зміни до розділу I "Плану використання радіочастотного ресурсу України" продовжено термін використання радіотехнології "Аналогове телебачення".

Ухвалення цього рішення забезпечить безперервність телерадіомовлення на всій території України і конституційне право громадян на безперешкодне отримання інформації.

Раніше повідомлялося, що чотири найбільші медіа-групи України досягли попередньої згоди щодо кодування відкритих телеканалів на супутнику.

Економічна правда