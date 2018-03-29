ГПУ розслідує мільйонні оборудки на держпідприємстві "Конярство України"

За зверненням Генеральної прокуратури України Міністерство аграрної політики провело внутрішній позаплановий аудит державного підприємства "Конярство України".

Про це стало відомо із листа, який оприлюднив проект "Марлін".

Результати аудиту не розголошуються через таємницю слідства. Разом з тим, з ухвали Печерського райсуду Києва стало відомо, що службовими особами філій ДП "Конярство України" в інтересах комерційних структур, протягом 2013-2014 років здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за нижчими від собівартості цінами. Натомість закуповували аналогічну продукцію за завищеними цінами. Це спричинило матеріальні збитки ДП "Конярство України" на 6,5 млн гривень.

Слідчі встановили, що протягом 2015-2016 років службові особи ДП "Конярство України" спільно з приватними підприємцями умисно занижували родючість земель та обсяги отриманого врожаю. У подальшому, невраховану сільськогосподарську продукцію без відображення в бухгалтерському обліку реалізовували за готівку, яка згодом розподіляли між службовими особами державного підприємства та підприємцями.

Більше того, керівник ДП "Конярство України" Денис Птушко є засновником та керівником багатьох фірм, зокрема, ТОВ "Зерно Полісся", яке заснувало ТОВ "Управляюча компанія "Зерно України".

Слідством встановлено, що керівник держпідприємства тиснув на підлеглі філії задля того, щоб укладати договори на поставку сільськогосподарської продукції саме з ТОВ "УК "Зерно України". На думку слідства, це вказує на конфлікт інтересів.

Також в ухвалах ідеться про неправомірне виділення землі посадовими особами Мінагрополітики в обхід чинного законодавства України.

У вересні 2016 року працівники ГПУ та СБУ затримали директора ДП "Конярство України" та посередника на отриманні другого траншу хабаря у 30 тис. доларів за спробу незаконного виводу земельних масивів.

За даними сайту YouСontrol, податковий борг ДП "Конярство України" станом на 1 березня 2018 року становить 12,8 млн гривень.

Нагадаємо, ДП "Конярство України" створене у 2010 році і входить до Міністерства аграрної політики. Налічує 15 філій по всій Україні та володіє земельним банком у тисячі гектарів.

Економічна правда