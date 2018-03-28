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Завод Roshen став лідером з переробки молока

Середа, 28 березня 2018, 17:05
 

Найбільшим переробником молока в Україні в 2017 році став Вінницький молочний завод Roshen.

Про це повідомляє Latifundist.

Частка Вінницької молочного заводу Рошен на ринку становить 9,6%.

У топ-5 переробників молока також увійшли Терра Фуд - 9,2%, Молочний альянс - 7,7%, Люстдорф - 5,2%, Danone - 4,9%.

 

Також повідомляється, що за даними Держстату на переробні підприємства надійшло 4,35 млн т молока.

Нагадаємо, корпорація Roshen до листопада 2018 року запустить першу лінію з виробництва крекеру на бісквітному комплексі в Борисполі.

Економічна правда

Roshen молоко
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