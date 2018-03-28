Більше тисячі українців задекларували дохід у розмірі понад 1 мільйон гривень

Доходи в сумі понад 1 мільйон гривень задекларовано 1061 громадянами, ця кількість зросла більше ніж на 50% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Зазначається, що найбільша кількість громадян, які задекларували понадмільйонні доходи, обліковується у м. Києві – 409 осіб, або майже 40% від загальної кількості.

Загалом стано на 21 березня 2017 року громадянами подано більше ніж 130 тис податкових декларацій про майновий стан і доходи, що на 2 відсотки перевищує аналогічний період минулого року.

Загальна сума задекларованого доходу становить 12,3 млрд гривень. Це на 1,8 млрд гривень, або на 13 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Економічна правда