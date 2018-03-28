Третину компаній, що видобувають нафту і газ, контролюють олігархи і нардепи

Третина приватних компаній, що видобувають нафту і газ, контролюється особами, які виконують або виконували визначені публічні функції держави чи є близькими соратниками таких осіб.

Про це йдеться в статті на ЕП.

Одинадцять публічних діячів володіють четвертою частиною (107) всіх, виданих в Україні, нафтогазових дозволів (474). В їхніх руках - більше половини усіх дозволів, виданих приватним компаніям.

Серед них олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук, Рінат Ахметов, Павло Фукс, нардепи Ігор Котвицький, Вадим Новинський, Леонід Козаченко, Юхим Звягільський, Олександр Онищенко та екс-міністр екології уряду Азарова - Микола Злочевський.

Спосіб володіння традиційний - через офшорні компанії за "принципом матрьошки".

Найбільшою кількістю дозволів володіє екс-міністр уряду Азарова Микола Злочевський.

Детальніше читайте: Взяти за надра: Хто володіє нафтогазовими родовищами країни

Економічна правда