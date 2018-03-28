Всі розділи
Укр / Рус

Китайці привезли в Україну мобільний асфальтний завод

Середа, 28 березня 2018, 11:55
 

Китайське судно доставило в Одеський порт порт 2,5 тисячі тонн вантажу для мобільного асфальтового заводу і велику партію дорожньо-будівельної техніки.

Про це повідомила прес-служба адміністрації Одеського порту.

За словами директора з експлуатації компанії Ігоря Ярового, вантаж різнорідний: в ящиках, а також техніка - асфальтоукладальники, вантажівки та інше обладнання.

Раніше повідомлялося, що "Укравтодор" і китайська компанія Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd підписали контракт щодо капітального ремонту ділянок автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, а також реалізації частини робіт, які не виконані італійською компанією Todini на ділянках дороги Київ-Харків-Довжанський.

Економічна правда

Китай порт дороги
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Xiaomi представила новий смартфон - копію iPhone X 27 березня 2018, 14:45
Китай приготувався ввести в обіг "нафтоюань" 26 березня 2018, 14:40
У Китаї розробляють літак, схожий на бджолу 26 березня 2018, 10:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті