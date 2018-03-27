УЗ призначила 12 додаткових поїздів на Великодень

ПАТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 12 додаткових потягів, які курсуватимуть на Великодні свята.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. голови ПАТ Євген Кравцов.

"12 додаткових поїздів призначили сьогодні на Великодні свята! Вони курсуватимуть на популярних напрямках: Харків-Ужгород, Черкаси-Львів, Дніпро-Одеса та Костянтинівка-Одеса. Квитки вже можна придбати онлайн або в залізничних касах", - написав він.

Потяг №235 Ужгород - Харків курсуватиме 4 квітня з відправленням з Ужгорода о 18:00 і прибуттям до Харкова наступного дня о 19:30.

Потяг №191/192 Київ - Львів курсуватиме 6, 7 і 9 квітня з відправленням з Києва о 8:03 і прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку потяг вирушатиме об 11:58 і прибуватиме до Києва о 21:46.

Потяг №243/244 Київ - Львів здійснить рейси 7 і 10 квітня. Відправлення з Києва о 5:27 і прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 9:40 і прибуття о 19:05.

Потяг №197/198 Київ - Ковель вирушить у рейси 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття до Ковеля о 16:53. Назад із Ковеля потяг вирушить об 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

Потяг №207 Київ - Ужгород здійснить рейси до Ужгорода 6 і 8 квітня, у зворотному напрямку - 7 і 9 квітня. Потяг вирушатиме з Києва о 15:28 і прибуватиме до Ужгорода о 10:08. З Ужгорода потяг вирушатиме о 18:17 і прибуватиме до Києва о 10:37.

Потяг №780/779 Вінниця - Суми курсуватиме 6, 7 і 9 квітня. Відправлення з Вінниці о 13:43 і прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку - відправлення о 5:30 і прибуття до Вінниці о 13:08.

Потяг №272/271 Одеса - Харків 5 і 9 квітня о 16: 01 вирушить з Одеси і прибуде до Харкова о 8:02. У зворотному напрямку потяг вирушить 6 і 10 квітня в 16:13 і прибуде до Одеси о 9:03.

Потяг №276/275 Львів - Дніпро курсуватиме до Дніпра 4, 6 і 8 квітня і з Дніпра до Львова 5, 7 і 9 квітня. Потяг вирушатиме зі Львова о 13:00 і прибуватиме до Дніпра о 8:15, у зворотному напрямку - відправлення о 16:30 і прибуття о 10:55.

Крім того, призначено додаткові рейси на чотири поїзди.

Так, поїзд №63 Дніпро - Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, назад 7 і 9 квітня. Відправлення з Дніпра о 19:37 і прибуття до Одеси о 6:38. Відправлення з Одеси о 21:54 і прибуття до Дніпра о 8:50.

Поїзд №92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня і назад 4, 6, 8, 10 квітня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30 і прибуття до Одеси о 8:04, з Одеси потяг вирушить о 13:28 і прибуде до Костянтинівки о 5:40.

Поїзд №95 Черкаси - Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня і назад 9 квітня. Відправлення із Черкас о 19:23 і прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 і прибуття до Черкас о 4:16.

Поїзд №787/788 Харків - Костянтинівка 9 квітня вирушить із Харкова о 19:03 і прибуде до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку потяг вирушить 10 квітня о 5:00 і прибуде до Харкова о 9:50.

За словами Кравцова, "Укрзалізниця" продовжує працювати над запуском додаткових поїздів за іншими популярними маршрутами.

Економічна правда