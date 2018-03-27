Гривня на міжбанку трохи послабилась
Вівторок, 27 березня 2018, 17:15
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27 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,32-26,35 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,32-26,35 гривні;
Євро - 32,61-32,65 гривні;
Російський рубль - 0,4588-0,4596 гривні.
Нагадаємо, 27 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,30-26,33 гривні за долар.
Економічна правда