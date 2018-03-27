Гривня на міжбанку трохи послабилась

27 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,32-26,35 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,32-26,35 гривні;

Євро - 32,61-32,65 гривні;

Російський рубль - 0,4588-0,4596 гривні.

Нагадаємо, 27 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,30-26,33 гривні за долар.

Економічна правда