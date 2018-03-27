Гендиректор "Мрії" розповів про переговори щодо можливого продажу компанії

Генеральний директор агрохолдингу "Мрія" Саймон Чернявський підтвердив інформацію щодо отримання пропозиції про продаж компанії, проте потенційна угода неможлива до закінчення реструктуризації боргу на 1,1 млрд доларів.

Про це він розповів в коментарі ЕП.

"Інтерес з боку потенційних інвесторів до компанії дійсно є. Минулого року до кредиторів "Мрії" з пропозицією зверталася компанія "Кернел" і ще кілька великих гравців аграрного ринку, цього року так само отримано ряд пропозицій, як від українських, так і від міжнародних компаній", - зазначив генеральний директор агрохолдингу.

Він уточнив, що для кредиторів "Мрії" сільське господарство не є профільним бізнесом, а обслуговування робочого капіталу компанії – вимушений захід. Прихід стратегічного інвестора - ідеальний варіант для подальшого розвитку "Мрії".

"Але будь-яка домовленість про продаж може бути не раніше, ніж завершиться реструктуризація історичного боргу компанії. До цього моменту немає ні предмета потенційної угоди, ні юридичного механізму для її здійснення", - додав Чернявський.

Мрія" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, заснований в 1992 році Іваном Гутою.

Земельний банк компанії становить 165 тис. га.

У серпні 2014 року "Мрія" повідомила про прострочену виплату близько 9 млн доларів процентного доходу і близько 120 млн доларів в рахунок погашення боргу за її зобов'язаннями.

Сукупна заборгованість агрохолдингу перед усіма фінансовими кредиторами з урахуванням гарантій, наданих пов'язаним з сім'єю Гут компаніям, на момент оголошення дефолту становила близько 1,3 млрд доларів.

На початку лютого 2015 року операційний контроль над компанією перейшов до кредиторів, які обрали нове керівництво, а у вересні 2016 року комітети кредиторів і бондхолдеров агрохолдингу погодили умови реструктуризації боргового портфеля компанії, який наразі складає 1,1 млрд доларів.

В ЗМІ з'явилася інформація про переговори щодо купівлі можливої купівлі "Мрії" компанією Continental Farmers Group.

Оксана Пирожок, ЕП