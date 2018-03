Естонський банк, що належить українцям, позбавили ліцензії через відмивання грошей

Європейський центральний банк за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював ліцензію естонського Versobank, яким володіють українські бізнесмени, співвласники холдингу "Алеф" Вадим Єрмолаєв і Станіслав Віленський.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що рішення про закриття банку прийнято в зв'язку з постійним порушенням кредитною організацією правил по боротьбі з відмиванням грошей.

За словами віце-президента центробанку, члена ради Фінансової інспекції Мадіса Мюллера, наведеними в повідомленні банку, закриття Versobank мало вплине на економіку Естонії.

"Банківська система Естонії в цілому є стабільною і сильною. Закриття Versobank показує, що нагляд в естонських банках працює, а естонська держава не терпить порушень правил по боротьбі з відмиванням грошей", - сказав Мюллер.

Versobank займався переважно обслуговуванням клієнтів за межами Естонії. Станом на кінець 2017 року абоненти зберігали в Versobank близько 253 млн євро, що становить 1,5% обсягу депозитів в діючих в Естонії банках. 87% всіх депозитів в Versobank доводиться на нерезидентів.

"Анулювання ліцензії Versobank передували проведені Фінансової інспекцією з 2015 року чотири перевірки в банку і складання приписів для усунення недоліків. Закриття Versobank - це меседж, що відмиванню грошей не місце в естонських банках", - додав Мюллер.

Портал новин rus.err з посиланням на главу Фінінспекція Кільвара Кесслера зазначає, що відкликання ліцензії Versobank є відокремленим випадком і не стосується інших працюючих в Естонії кредитно-фінансових установ.

"Versobank AS має 5,6 тис клієнтів, з яких тільки 2 тис є резидентами Естонії. Це одна з найменших кредитних установ в Естонії, закриття якого не матиме негативних наслідків для фінансової системи Естонії. Саме тому щодо банку не була ініційована процедура санації. Для задоволення вимог вкладників у Versobank достатньо коштів ", - сказав Кесслер.

Рада Гарантійного фонду Естонії вирішила компенсувати депозити клієнтів Versobank в розмірі до 100 тис євро. Виплати будуть проводити Swedbank і SEB Pank, вони почнуться 5 квітня.

Виплати по депозитах понад обумовлені 100 тис євро будуть проводитися в рамках судового провадження у ліквідації Versobank.

Рішення про примусову ліквідацію Versobank повинен буде прийняти суд, який також призначить осіб, відповідальних за процедуру ліквідації і задоволення вимог кредиторів.

Versobank був заснований в 1999 році, контрольним пакетом його акцій володів кіпрський офшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (колишня назва Marfin Popular Bank Ltd). У 2012 році 85% акцій Versobank AS купила українська компанія "Укрсільхозпром", що входить в холдинг "Алеф".

Versobank AS - заснована в 1999 році кредитна установа, яка діє в Естонії і на міжнародних фінансових ринках. За попередніми і неаудованими даними, за підсумками 2017 року обсяг активів банку виріс до 294 млн євро, а чистий прибуток дорівнював 300 тис євро.

Статутний капітал Versobank - 14 млн євро.

Економічна правда