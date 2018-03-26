Банки знижують процентні ставки по депозитах

За останній тиждень процентні ставки по депозитах переважно знизилися для всіх валют.

Про це свідчить огляд депозитних програм Liga.net.

Згідно з даними моніторингу, середня процентна ставка в гривні для безстрокових заощаджень не змінилася і становить 7,84% річних.

Вартість гривневих вкладів на період до 1 місяця також як і раніше становить 7,98% річних. Депозити на строк від 1 до 3 місяців пропонують під 9,27% річних.

У той же час, вклади строком від 3 до 6 місяців впали в ціні на 0,02 процентних пункти - до 11,87% річних.

Депозити від 6 до 12 місяців подешевшали на 0,05 п.п. і пропонують 12,28% річних.

Депозити строком понад 12 місяців знизили прибутковість на 0,18 п.п. до 11,84% річних.

Середня процентна ставка в доларах США знизилася максимально для вкладів періодом до 1 місяця (на 0,05 п.п. до 0,85%).

Синхронно опустилася прибутковість депозитів терміном від 6 до 12 місяців і понад 12 місяців (на 0,02 п.п. до 2,58% і до 2,82% річних відповідно).

Вартість безстрокових заощаджень в доларі впала на 0,01 п.п. і становить 1,01% річних.

Не зазнали змін вклади терміном від 1 до 3 місяців (1,09%).

Депозити на строк від 3 до 6 місяців подорожчали на 0,01 п.п. до 2,03% річних.

Середня процентна ставка в євро не змінилася для вкладів строком до 1 місяця (0,52%), від 1 до 3 місяців (0,69%) і від 6 до 12 місяців (1,75%).

Депозити в європейській валюті на період від 3 до 6 місяців подорожчали на 0,01 п.п. до 1,28% річних.

Синхронно впали в ціні безстрокові заощадження і вклади терміном понад 12 місяців (на 0,02 п.п. до 0,66% і до 1,87% річних відповідно).

Нагадаємо, 1 березня Національний банк підняв облікову ставку на 1 процентний пункт до 17%.

Підвищення облікової ставки стало четвертим поспіль і було відповіддю на відсутність суттєвих ознак послаблення інфляційних ризиків.