З Кишинева до Одеси запустять сучасний потяг

Держпідприємство "Залізниця Молдови" планує запустити модернізований потяг за маршрутом Кишинів - Одеса з 30 березня.

Про це оголосив глава підприємства Юріє Топале під час слухань звіту Рахункової палати Молдови про діяльність залізниці, передають молдавські ЗМІ.

Інших подробиць він не повідомив.

Раніше Топале говорив, що такий поїзд повинен був почати курсувати двома тижнями раніше, але українська сторона відклала запуск.

Поїзд Кишинів-Одеса зараз ходить тільки по вихідних. По маршруту їздить локомотив з чотирма вагонами.

Його заміну на модернізований потяг обговорювали ще чотири роки тому, і рейс навіть запускали в тестовому режимі, однак далі цього справа не пішла.

Чергову спробу запустити модернізований потяг влади Молдови та України зробили влітку 2017 року. Тоді планувалося запустити його з осені 2017 року, однак цього теж не відбулося.

Як повідомлялося, сучасний дизель-поїзд, оснащений кондиціонером, відеоспостереженням та Wi-Fi, буде розрахований на 260 пасажирів. Спочатку тривалість поїздки становитиме 4 години 15 хвилин. У перспективі час у дорозі має скоротитися до 3 годин 30 хвилин за рахунок митних перевірок під час руху поїзда.