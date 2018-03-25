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Українські аеропорти не потрапили у рейтинг ТОП-100 кращих

Неділя, 25 березня 2018, 12:30
 

Британська маркетингова компанія Skytrax склала рейтинг 100 найкращих аеропортів світу, заснований на відгуках пасажирів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Перше місце ось вже шостий рік поспіль займає сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі.

За ним у рейтингу йдуть: південнокорейський Інчхон, токійський Ханеда, а також аеропорти Гонконгу і Дохи.

Жоден з українських аеропортів до рейтингу не потрапив.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт Вінниця визнаний аеропортом року Асоціацією "Аеропорти України".

Економічна правда

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