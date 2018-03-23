ProZorro виставили на продаж двох Ленінів

ProZorro.Продажі виставили на продаж два пам'ятника Леніну.

Про це йдеться на Facebook-сторінці ProZorro.Продажі.

"Лот складається з двох предметів - пам’ятника Леніна з бронзи, що важить 5,500 кг та другого Леніна з чорного металу, вагою 100 кг", - йдеться в повідомленні.

Як варіанти застосування у компанії пропонують поставити їх на городі або використовувати як прикрасу для тематичного закладу "Серп і молот".

Нагадаємо, "Київський метрополітен" вже продавав два вагони, у яких закінчився термін експлуатації, через ProZorro.

Економічна правда