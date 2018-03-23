Компанія Курченка стала єдиним постачальником вугілля з ОРДЛО - росЗМІ

Компанія "Газ-Альянс" бізнесмена-втікача Сергія Курченка отримала статус єдиного постачальника вугілля з окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Про це повідомив виданню РБК так званий "депутат народної ради ДНР" Владислав Бриг.

Джерело в керівництві вугільної компанії "Ровенькиантрацит", яке працює в окупованому Луганську, також розповіло, що вивезення вугілля передали структурам, пов'язаним з Курченком.

Інформацію про передачу структурам Курченка монополії на експорт вугілля з ОРДЛО підтверджує і проект звернення російських вугільних трейдерів, які раніше також вели торгівлю донбаським вугіллям, розповів один з авторів звернення на умовах анонімності.

У документі йдеться про те, що 14 березня 2018 року Міністерство економічного розвитку Росії направило телеграму "РЖД Логістиці", в якій повідомляється про заборону вивозити вугілля з "ДНР" і "ЛНР" для всіх компаній, за винятком "Газ-Альянсу", повідомив співрозмовник видання .

Представник "РЖД Логістики" заявив, що компанія не отримувала такої телеграми.

"Це все робиться в рамках роботи Внешторгсервіса по підприємствам, які перейшли під держуправління", - пояснив "депутат".

Компанія Внешторгсервіс взяла на себе управління підприємствами "ДНР" і "ЛНР" (металургійними заводами і вугільними шахтами, включаючи Донецьксталь і підприємства, що належать холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, - Єнакіївський, Макіївський і Алчевський метзаводи і ін.), а Газ-Альянс відповідає за збут їх продукції (металу і вугілля). Це абсолютно гуманітарний неприбутковий проект", - зазначив Бриг.

Трейдери, зареєстровані в Ростовській області і Криму, поскаржилися на збитки через простій вагонів з вугіллям.

Зриваються договори і міжнародні контракти, повідомив один з авторів звернення.

Для вугільних трейдерів це "збитки на мільйони рублів", підтвердив колишній високопоставлений чиновник "ЛНР".

"Внешторгсервіс" і "Газ-Альянс" потрапили під санкції США в січні 2018 року, а санкції проти самого Курченка, який контролює "Газ-Альянс", були введені ще в 2015 році.

За даними Мінфіну США, "Внешторгосервіс" навесні 2017 року приступив до експлуатації українських підприємств, в тому числі вугільних шахт, які перебувають на територіях невизнаних "республік".

Його партнером виступає компанія "Газ-Альянс", яка допомагає експортувати вугілля в Європу, стверджують в Мінфіні США.