Питання лісу-кругляка виключать з умов нової фіндопомоги ЄС Україні

Євросоюз погодився не ставити в якості умови фінансової допомоги Україні скасування мораторію на експорт ліса-кругляка.

Про це йдеться у статті ЄвроПравди "Мільярд в обмін на е-декларації".

Формально рішення з цього приводу не оприлюднювалося. Водночас три незалежних одне від одного джерела в європейських структурах запевнили, що у питанні скасування мораторію ЄС піде на поступки.

ЄС не відмовиться від цієї вимоги на адресу України, однак для переговорів з Києвом із цього приводу використають інші інструменти. Очікується, що ЄС задіє проти України процедуру арбітражу, яка передбачена Угодою про асоціацію (глава 14 розділу IV Угоди, "Вирішення спорів").

У представництві ЄС в Україні підтвердили, що ЄС може ініціювати щодо України нову процедуру.

"Єврокомісія вважає, що мораторій є обмеженням вільної торгівлі, що суперечить зобов’язанням України як в рамках макрофінансової допомоги, так і в рамках Зони вільної торгівлі за Угодою про асоціацію.

Комісія буде взаємодіяти з владою України, щоби знайти вирішення цієї проблеми за допомогою інструментів, визначених для торговельних питань, включаючи можливість задіяти механізм вирішення спорів (bilateral dispute settlement mechanisms)", – йдеться у письмовому коментарі представництва ЄС, наданому на запит ЄП.

Як повідомлялося, в березні Єврокомісія офіційно запустила процедуру виділення Україні 1 млрд євро фіндопомоги. В Україні розраховували на більші обсяги.

Детальніше про умови, за яких будуть виділені кошти, читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".