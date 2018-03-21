Європарламент схвалив законопроект, який блокує "Північний потік- 2"

Євродепутати підтримали законопроект Єврокомісії, який поширює правила внутрішнього газового ринку ЄС на російський Північний потік-2.

Про це повідомляє Reuters.

"За" проект закону виступив 41 член профільного комітету Європейського парламенту, проти - 13.

Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики схвалив поправки в газову директиву, згідно з якими правила Третього енергопакету повинні поширюватися і на морські газопроводи, що зв'язують ЄС з третіми країнами.

Це регулювання може заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

Як зазначає Коммерсант, якщо правила Третього енергопакету будуть застосовуватися до "Північного потоку", то для проекту буде потрібно створити незалежного оператора.

Тобто "Газпром", який поки є єдиним акціонером Nord Stream 2 AG, повинен буде вийти з капіталу газопроводу або залишиться там тільки як фінансовий інвестор, втративши можливість впливати на операційну діяльність.

Крім того, тарифи на прокачування газопроводом потрібно буде погоджувати з регулятором (враховуючи транскордонний статус проекту, на даний момент не ясно, з яким саме).

Нарешті, до газопроводу повинен бути забезпечений доступ інших постачальників крім "Газпрому".

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газі в ЄС.