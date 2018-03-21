Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості на 10%

Середа, 21 березня 2018, 19:00
 

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 квітня для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз".

"Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у порівнянні з цінами на березень 2018 року, у квітні ціни збільшено на 7,4-9,8%.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни.

Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Економічна правда

Нафтогаз
powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нафтогаз" у 2018 році вийде на ринок єврооблігацій – Коболєв 21 березня 2018, 10:41
Рада дала згоду на затримання й арешт Бакуліна 15 березня 2018, 12:10
Нафтогаз зустрінеться з Газпромом "на Ельбі" 14 березня 2018, 17:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті