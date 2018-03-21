"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості на 10%

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 квітня для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз".

"Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у порівнянні з цінами на березень 2018 року, у квітні ціни збільшено на 7,4-9,8%.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни.

Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Економічна правда