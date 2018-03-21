Смолій знайшов собі заміну
Середа, 21 березня 2018, 17:00
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Глава НБУ Яків Смолій вирішив, хто з його заступників стане першим заступником голови.
Про це він повідомив журналістам, передає FinClub.
"Я вже давно визначився з кандидатурою першого заступника. Його призначать тоді, коли затвердить Рада НБУ", - заявив він.
За словами Смолія, це може статися в квітні.
Прізвище майбутнього першого заступника Смолій, втім, не назвав.
Зараз в НБУ працює 4 заступники голови: Роман Борисенко, Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб, Олег Чурій.
Відзначимо, що Смолій був першим заступником глави НБУ Валерія Гонтаревої, а після її заяви про відставку став виконуючим обов'язки глави регулятора.
Як відомо, 15 березня Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і на цю посаду призначила Якова Смолія.