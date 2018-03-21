Смолій знайшов собі заміну

Яків Смолій

Глава НБУ Яків Смолій вирішив, хто з його заступників стане першим заступником голови.

Про це він повідомив журналістам, передає FinClub.

"Я вже давно визначився з кандидатурою першого заступника. Його призначать тоді, коли затвердить Рада НБУ", - заявив він.

За словами Смолія, це може статися в квітні.

Прізвище майбутнього першого заступника Смолій, втім, не назвав.

Зараз в НБУ працює 4 заступники голови: Роман Борисенко, Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб, Олег Чурій.

Відзначимо, що Смолій був першим заступником глави НБУ Валерія Гонтаревої, а після її заяви про відставку став виконуючим обов'язки глави регулятора.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і на цю посаду призначила Якова Смолія.