У Фірташа спростовують обвинувачення Генпрокуратури

Група компаній Group DF спростовує обвинувачення Генеральної прокуратури в ухилянні від сплати податків підприємств групи з використанням страхових компаній.

Про це сказано в повідомленні Group DF.

"Group DF спростовує обвинувачення, висунуті Генеральною прокуратурою, про нібито ухиляння від сплати податків рядом підприємств групи з використанням механізмів страхового ринку України", - сказано в повідомленні.

Group DF зазначає, що за характером діяльності підприємства групи відносяться до групи об'єктів з підвищеним рівнем небезпеки, і відповідно до закону "Про страхування" зобов'язані страхувати ризики господарської діяльності.

"Тому, виконуючи вимоги законодавства, підприємства групи на ринкових умовах працюють із низкою страхових компаній і страхують ризики в строгій відповідності із законодавством України", - сказано в повідомленні.

Група підкреслює, що її підприємства працюють відповідно до українських законів і в повному обсязі виконують свої зобов'язання перед державою зі сплати податків та інших обов'язкових зборів і платежів, а сама група є одним з найбільших у країні роботодавців і платників податків.

Так, за останніх 3 роки податкові відрахування підприємств групи становили понад 15,5 млрд гривень.

Також компанія обвинувачує Генпрокуратуру в заангажованості й спробі натиснути на групу і її акціонера - Дмитра Фірташа.

Group DF підкреслює, що з 2014 року її підприємства піддаються численним і необґрунтованим перевіркам, а проти топ-менеджерів сфабриковані кримінальні провадження.

"Ми вважаємо, що нинішня заява прес-служби Генеральної прокуратури не тільки вводить в оману громадськість і завдає шкоди діловій репутації Group DF, а й погіршує бізнес-клімат у країні, заважає розвитку бізнесу й перешкоджає інвестиціям", - зазначає Group DF.

Компанія має намір доводити свою правоту всіма доступними законними методами, а також готова звертатися в судові й правозахисні інституції.

Раніше Генпрокуратура повідомила, що підозрює азотні підприємства Group DF в ухилянні від сплати податків на суму понад 500 млн гривень із використанням низки фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній.

Генпрокуратура проводить обшуки в офісних приміщеннях компаній групи й має намір вимагати арешту їхнього майна.

Основні напрями діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнес.

Економічна правда