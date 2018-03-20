Рада провалила законопроект про незалежні наглядові ради в держбанках

Верховна рада відхилила законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками".

За прийняття відповідного урядового законопроекту №7180 у першому читанні проголосували 187 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах.

Депутати також не підтримали пропозиції спікера повернутися до розгляду документа або направити його на доопрацювання.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект був розроблений в рамках виконання затвердженої урядом стратегії розвитку державних банків.

Зокрема, документом пропонувалося переглянути принципи і механізми корпоративного управління державних банків, привести їх у відповідність до найкращих міжнародних стандартів шляхом створення ізольованої від політичного впливу системи управління діяльністю державних банків через наглядові ради, більшість у складі яких становитимуть незалежні члени.

За пропозицією Мінфіну, до складу наглядової ради держбанків повинні були увійти 5 незалежних членів з 7.

У той же час парламентський комітет пропонував збільшити їх кількість до 6 з 9, надавши право призначити по одному представнику президенту, Кабміну і парламенту.

Проектом також визначався перелік критеріїв, яким повинні відповідати незалежні члени наглядової ради та представники держави в наглядовій раді державного банку.

Крім того, проектом також пропонувалося внести доповнення до Кримінального кодексу, встановивши відповідальність за незаконне втручання в діяльність посадових осіб державного банку.

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Економічна правда