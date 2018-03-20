Метінвест Ахметова збільшив чистий прибуток в 5 разів

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної гірничо-металургійної групи компаній Ріната Ахметова оголосила аудійовані консолідовані фінансові результати діяльності за 2017 рік.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За підсумками 2017 року Метінвест отримав 8,93 млрд доларів виручки, що на 44% більше, ніж у 2016 році (6,22 млрд доларів).

Показник EBITDA становив 2,04 млрд доларів, що на 77% більше, ніж роком раніше (1,15 млрд доларів).

Чистий прибуток становив 617 млн ​​доларів, що в 5,23 рази більше, ніж в 2016 році (118 млн доларів).

Операційний грошовий потік зріс на 22% - з 490 млн доларів в 2016 році до 595 млн доларів в 2017 році.

Загальний борг Метінвесту станом на 31 грудня 2017 року становив 3,01 млрд доларів, збільшившись на 2% в порівнянні з 31 грудня 2016 року (2,97 млрд доларів).

Коментуючи результати, Юрій Риженков, гендиректор групи Метінвест, зазначив вплив позитивної зовнішньої кон'юнктури.

"Збільшення попиту на сталь і ЗРС в світі призвело до зростання цін на продукцію групи. В першому кварталі 2018 року цей позитивний тренд продовжився. Ми очікуємо, що він збережеться в короткостроковій і середньостроковій перспективі", - сказав він.

"Разом з тим в світі посилилися протекціоністські настрої. Ми впевнені, що зможемо знайти спосіб мінімізувати негативні наслідки від тарифних бар'єрів та інших загороджувальних заходів", - додав Риженков.

Раніше повідомлялося, що суд Амстердама прийняв рішення заморозити активи на території Нідерландів СКМ, "Метінвест" і ДТЕК, які належать олігарху Рінату Ахметову.

Економічна правда