60% інвестицій в Україну припадають на Київ - Кличко

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявляє, що 60% від усіх інвестицій в Україну за останні 3 роки були зроблені саме в економіку Києва.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"60% інвестицій в Україну за останні 3 роки "прийшли" саме до Києва. Я завжди уявляю себе персональним захисником іноземного бізнесу, який вкладає гроші в Київ. У кожного великого інвестора є мої персональні контакти. І при необхідності - можуть звернутися до мене за допомогою" - зазначив Кличко.

"Ми сьогодні в столиці робимо все для створення сприятливого інвестиційного клімату. Тому що всі розуміють: без інвестицій місто розвиватися не буде", - сказав Кличко.

Кличко розповів про проекти, які вже успішно впроваджені або реалізуються в столиці. Перш за все - система "Розумне місто". В рамках якої, зокрема, реалізований проект "Електронний бюджет міста", що дозволяє відстежувати всі надходження і витрати столичного бюджету.

Також вже працюють системи електронних закупівель та петицій, система "Безпечне місто", почалася реалізація проекту e-health.

Голова КМДА нагадав, що за підтримки норвежців в столиці створено iHub. Це сучасний хаб, де можуть працювати розробники технологій в різних сферах. Також в столиці було відкрито Smart city Hub.

Нагадаємо, міжнародна виставка нерухомості MIPIM-2018 відбулася в Каннах (Франція) з 13 по 16 березня. В ході конференції мер Києва Віталій Кличко представив проекти, в реалізації яких можуть взяти участь іноземні інвестори.

Зокрема, це будівництво Канатної дороги від Арки Дружби народів до Труханового острова, будівництво гірськолижного комплексу для активного всесезонного відпочинку "Пирогово", будівництво медичного центру та приватного навчального закладу, а також - проект промислового парку "Київська бізнес-гавань".

Нагадаємо, в лютому 2018 року в уряді представили пакет з 35 законопроектів, які, на їхню думку, дозволять поліпшити діловий клімат, полегшити доступ до фінансування та інвестицій, заохочувати інновації, захистити бізнес, та провести дерегуляцію.

Як повідомлялося, чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну у 2017 році становив 2,3 мільярда доларів.

Економічна правда