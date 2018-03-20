Гривня на міжбанку почала зміцнюватися

20 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,40-26,44 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,28-26,35 гривні;

Євро - 32,44-32,52 гривні;

Російський рубль - 0,4550-0,4565 гривні.

Пара євро/долар о 7:56 за київським часом у вівторок торгується на рівні 1,2337 долара у порівнянні з 1,2335 долара на закриття попередньої сесії.

Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 20 березня на рівні 26,43 гривні.

Економічна правда