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Завод омбудсмена Денісової за її депутатства натендерив понад сто мільйонів

Понеділок, 19 березня 2018, 17:20

Машинобудівний завод "Автоливмаш" протягом 2015-2016 років отримав тендерних контрактів на 115,7 мільйона гривень.

Така інформація міститься на "Віснику державних закупівель", повідомляє проект "Марлін".

Всі контаркти укладені з одним державним підприємством "Львіввугілля" на ремонт і техобслуговування гірничого устаткування.

За даними YouControl, новому омбудсмену Людмилі Денисовій належить 12,5% корпоративних прав заводу "Автоливмаш" на суму 2,5 млн гривень.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня призначила Людмилу Денісову Уповноваженою з прав людини. Раніше вона протягом останніх чотирьох скликань обиралася народним депутатом і двічі обіймала посаду міністра соціальної політики в урядах Юлії Тимошенко й Арсенія Яценюка.  

Економічна правда

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