Завод омбудсмена Денісової за її депутатства натендерив понад сто мільйонів
Машинобудівний завод "Автоливмаш" протягом 2015-2016 років отримав тендерних контрактів на 115,7 мільйона гривень.
Така інформація міститься на "Віснику державних закупівель", повідомляє проект "Марлін".
Всі контаркти укладені з одним державним підприємством "Львіввугілля" на ремонт і техобслуговування гірничого устаткування.
За даними YouControl, новому омбудсмену Людмилі Денисовій належить 12,5% корпоративних прав заводу "Автоливмаш" на суму 2,5 млн гривень.
Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня призначила Людмилу Денісову Уповноваженою з прав людини. Раніше вона протягом останніх чотирьох скликань обиралася народним депутатом і двічі обіймала посаду міністра соціальної політики в урядах Юлії Тимошенко й Арсенія Яценюка.
Економічна правда