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Приватбанк попередив про нове шахрайство в Instagram

Неділя, 18 березня 2018, 16:28

Приватбанк закликав користувачів соціальної мережі Instagram не переходити за сумнівними посиланнями, не реєструватися на невідомих сайтах та не передавати шахраям персональні дані.

Про це йдеться у повідомленні банку.

За даними банку, на сьогодні в мережі Instagram з’явилося декілька фейкових шахрайських акаунтів.

"У разі переходу за рекламним посиланням користувачу пропонують зареєструватися й отримати гроші. Під час реєстрації в користувачів просять ввести особисті дані та інформацію про рахунки в Приватбанку. У коментарях фейкові акаунти користувачів розповідають, що їм буцімто вже зарахували ці гроші на картку", - повідомляє прес-служба.

Банк закликав користувачів бути обачними, щоб не потрапити на гачок шахраїв.

"Якщо клієнт сумнівається щодо операцій зі своїми картками чи вважає, що став жертвою шахрайства, йому треба негайно звернутися на гарячу лінію клієнтської підтримки банку 3700", - заявили у банку.

Раніше Приватбанк вже застерігав своїх клієнтів від шахрайства в Instagram.

Економічна правда

Приватбанк
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