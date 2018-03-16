Двигуни для ЗСУ: Міноборони хоче стягнути 5,4 мільйона з Львівського бронетанкового

Міністерство оборони звернулося з позовом до Львівського бронетанкового заводу про стягнення на суму 5,4 мільйона гривень.

Про це йдеться в ухвалах Господарського суду Києва повідомляє проект "Марлін".

Згідно з матеріалами справи у грудні 2015 року Міноборони придбало двигуни у Львівського бронетанкового заводу. Договір був засекречений. Умови договору не оприлюднюються.

З позову Міноборони стає зрозумілим, що чиновники засумнівалися у якості двигунів та справедливості ціни.

Разом з тим, паралельно триває кримінальне провадження Національного антикорупційного бюро, під час якого було встановлено, що за угодою з господарської справи чиновники Міноборони та ЛБТЗ організували закупівлю використаних двигунів В-46-6, як нових на суму 28,5 млн гривень.

"Зібрані слідством докази свідчать про те, що насправді двигуни надійшли на завод від третьої сторони без жодних документів; договір із ТОВ був фіктивний, а двигуни — не новими, а вживаними. До того ж, ці самі двигуни у 2008–2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони", – інформує НАБУ.

"За результатами проведення низки експертиз — економічної, комплексної судової автотехнічної, трасологічної, товарознавчої експертизи двигунів — слідство уточнило розмір збитків, завданих державі через корупційне правопорушення. Вони перевищують більш ніж 14,15 млн грн", – додає відомство.

Як відомо, матеріали справи вже відкрито підозрюваним.

Економічна правда