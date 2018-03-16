Держпакет акцій Одесаобленерго подешевшав в чотири рази

Ціна держпакету акцій Одесаобленерго знизилася в 4 рази.

Про це стало відомо з оголошення, розміщеного на сайті Української біржі.

Відзначається, що аукціон з продажу 25% акцій Одесаобленерго, що належать державі, відбудеться 20 березня.

На аукціон виставляється 152 123 891 штук акцій компанії за ціною 0,98 грн/шт. Пакет виставляється одним лотом загальною вартістю 149,08 млн гривень.

У порівнянні з попередньою спробою приватизації ціна пакета знижена більш ніж в чотири рази.

Нагадаємо, минулого разу Фонд державного майна не отримав жодної заявки на придбання 25% акцій регіональної енергопостачальної компанії "Одесаобленерго". Аукціон з продажу яких був запланований на 29 серпня 2017 року на "Українській біржі".

Стартова вартість держпакета акцій "Одесаобленерго" становила тоді 631,3 млн гривень.

Детальніше про приватизацію читайте в статті: Національна лотерея: як Ахметов і "друзі Порошенка" розігрують енергетику

Економічна правда