Ілон Маск анонсував створення "міжгалактичної медіа-імперії", яка отримала назву "Thud".

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional — Elon Musk (@elonmusk) 14 марта 2018 г.

Представники Ілона Маска підтвердили виданню Variety, що Thud - це назва нової компанії підприємця, але відмовилися від подальших коментарів, передає ain.ua.

У базі доменів GoDaddy зареєстрована адреса thud.com, але інформація про власників відсутня.

Раніше видання The Daily Beast повідомляло, що Ілон Маск планує купити сайт фейкових новин The Onion.

Але замість цього підприємець найняв декількох ключових співробітників, включаючи головного редактора, для роботи над "секретним" комедійним проектом.

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Економічна правда