У Росії з літака вивалилося кілька тонн золота

У Якутську літак Ан-12 авіакомпанії "Німбус" при зльоті втратив стулку люка і продовжив політ, розсипаючи злитки золота.

Про це повідомляє РБК.

В аеропорту Якутськ повідомили, що ліву стулку вантажного люка зірвало повітряним потоком. Після цього екіпаж повітряного судна прийняв рішення повернутися в аеропорт. Літак благополучно приземлився в селищі Маган в 12 кілометрах від Якутська.

Під час інциденту на борту перебувало близько 9,3 тонн зливків золота і платини, частина яких розсипалася по злітній смузі.

Все злитки, що випали з літака, виявлені і знаходяться під охороною.

Відзначається, що до польоту повітряне судно готували техніки, які входять до складу екіпажу.