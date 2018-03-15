Нацбанк проведе стрес-тестування найбільших банків

Національний банк має намір у 2018 році провести оцінку стійкості 25 українських банків.

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

Об'єктами стрес-тестування стануть: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, банк "Південний", Креді Агріколь банк, Промінвестбанк, ТАСкомбанк, Прокредит банк, Кредобанк , ВТБ банк, банк "Кредит Дніпро", Мегабанк, банк "Восток", А-банк, Ідея банк, Універсал банк, а також банк "Інвестицій та заощаджень".

Зазначені фінустанови є найбільшими за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів і депозитів фізичних осіб.

Сукупно на ці банки припадає 93% активів банківського сектора.

Нацбанк уточнює, що оцінка буде здійснюватися станом на 1 січня, і буде складатися з трьох етапів.

Перший етап включатиме перевірку аудиторськими компаніями якості активів банку і прийнятності забезпечення по кредитах; другий - екстраполяцію Нацбанком результатів першого етапу і оцінку достатності капіталу банку; третій - оцінку НБУ достатності капіталу банку за результатами стрес-тестування за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями.

Несприятливий сценарій побудований на гіпотетичних припущеннях макроекономічних показників, які призводять до реалізації кредитного та ринкового ризиків в істотних обсягах.

Згідно з міжнародною практикою, такі припущення мають формувати жорсткий, але правдоподібний сценарій.

"Ми плануємо завершити стрес-тестування для всіх банків до 10 серпня. До 10 серпня, всі банки, які стрес-тестуються, отримають остаточний звіт від НБУ, де буде визначена потреба в капіталі кожного банку", - йдеться у повідомленні.

Якщо банк за підсумками оцінки стійкості буде мати потребу в додатковому капіталі, він буде зобов'язаний подати до 1 листопада програму докапіталізації і до 31 грудня 2018 року виконати її.

Як повідомлялося, НБУ в кінці 2017 року прийняв рішення про проведення щорічної, з 2018 року, оцінки стійкості банків.

За даними НБУ, введення такого інструменту, як щорічна оцінка стійкості, дозволить виявити не тільки поточні, а й майбутні ризики банків.

Це дозволить банкам сформувати капітал, достатній для нівелювання майбутніх ризиків, що буде сприяти підвищенню стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банків.

Економічна правда