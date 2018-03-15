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Гривня на міжбанку продовжує слабшати

Четвер, 15 березня 2018, 11:20
 

15 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,13-26,17 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,20-26,23 гривні;

Євро - 32,36-32,40 гривні;

Російський рубль - 0,4594-0,4605 гривні.

Долар дешевшає відносно євро після зміцнення за підсумками попередньої сесії.

Пара євро/долар у четвер торгується на рівні 1,2373 долара у порівнянні з 1,2368 долара на закриття попередньої сесії.

Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 15 березня на рівні 26,01 гривні.

Економічна правда

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