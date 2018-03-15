Оточення Злочевського викупило землю навколо великого порту - ЗМІ

Фірми оточення екс-міністра екології Миколи Злочевського сконцентрували 80 гектарів землі в порту "Южний", оточивши державний причал.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші".

Так, влітку 2014 року група з 5 компаній - "Інвестиційна Компанія "Агропром", "Техагро", "Ресурсагро", "Техноагро-Інвест" і "Агростиль" - сконцентрували у власності/оренді 80 га землі в акваторії порту "Южний".

Цільове призначення землі - для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту.

Всі п'ять фірм мають однакових власників: частина статутного капіталу в кожній належить кіпрській Serfilana Commercial Ltd (офіційно записана на кіпрських юристок), а частина - українській ТОВ "Гранд Курорт Сервіс" (власник - віргінський офшор "ГалТер Трейдинг Лтд").

Всі компанії пов'язані з Миколою Злочевським: п'ять з п'яти очолюють або очолювали менеджери з його компаній, три фірми зареєстровані в "офісі" Злочевського - в Києві по вул. Рилєєва 10а.

Земельні ділянки оточують територію так званого "38-го причалу" порту "Южний".

Комплекс розташований на протилежному березі лиману від основних причалів порту і складається з причалу довжиною в 200 м, двох портальних кранів і відкритих складських площ на 1 тис кв м.

У 70-х роках його побудували для перевалки піску, пізніше тривалий час причал не використовувався.

При цьому після того, як компанії Злочевського завершили концентрацію земель, Міністерство інфраструктури виступило з ініціативою здати причальний комплекс в оренду.

За словами Олександра Червоного, в.о. начальника служби розвитку бізнесу ДП МТП "Южний", порт сам завантажив причал лісопромисловою продукцією, отримавши 11 млн грн доходу.

Порт також має власні плани розвитку причалу, за попередніми розрахунками він може давати держпідприємству понад 17 млн ​​грн доходу в рік.

Як відомо, Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.

У січні 2015 року ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

Раніше повідомлялося, що Злочевський зустрічався з Кононенко у Відні, що сам Кононенко спростовував.

Після цієї зустрічі, восени минулого року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.