Гривня на міжбанку неочікувано обвалилася
Середа, 14 березня 2018, 17:20
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14 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,13-26,17 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,13-26,17 гривні;
Євро - 32,30-32,35 гривні;
Російський рубль - 0,4577-0,4587 гривні.
Нагадаємо, торги на міжбанківському валютному ринку 14 березня почалися з підвищення котирувань курсу гривні з 25,94-25,98 за долар до 25,98-26,01 за долар.
Економічна правда