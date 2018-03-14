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Гривня на міжбанку неочікувано обвалилася

Середа, 14 березня 2018, 17:20
 

14 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,13-26,17 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,13-26,17 гривні;

Євро - 32,30-32,35 гривні;

Російський рубль -  0,4577-0,4587 гривні.

Нагадаємо, торги на міжбанківському валютному ринку 14 березня почалися з підвищення котирувань курсу гривні з 25,94-25,98 за долар до 25,98-26,01 за долар.

Економічна правда

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