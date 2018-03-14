Ярославський модернізує аеропорт в Дніпрі

Власник і президент DCH Олександр Ярославський розповів про намір зайнятися модернізацією Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У DCH є унікальний досвід комплексного управління аеропортом. У Харкові ми, по суті, побудували все з нуля, потім крок за кроком розвивали, а зараз вже займаємо призові місця в міжнародних рейтингах. Із задоволенням застосуємо наші знання в Дніпрі. Регіон цікавий, потенціал великий, буде прекрасний, потрібний Україні проект ", - повідомив він.

"Я вже попередньо обговорив із зацікавленими сторонами" дорожню карту ". І готовий починати рух ", - додав Ярославський.

Як відомо, в рамках масштабного проекту підготовки Харкова до Євро-2012 група DCH в форматі приватно-державного партнерства фактично перебудувала Міжнародний аеропорт "Харків".

Нагадаємо, Ярославський може придбати у Нацбанку недобудований ТРЦ Respublika.

Економічна правда