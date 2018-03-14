На сайті Укргідрометцентру майнили криптовалюту

JavaScript-майнер, який можна встановити в код сайту, щоб добувати криптовалюту Monero непомітно для відвідувачів, був виявлений на сайті Українського Гідрометцентру.

Про це повідомляє Altcoin.info.

Примітно, що його існування ніяким чином не приховується, скрипт встановлений на самому початку HTML-коду, не захований в інших файлах, і не маскується іншими методами.

Можливо, сайт став жертвою хакерів, але є і ймовірність того, що прихованим майнінгои займаються технічні фахівці Українського Гідрометцентру.

Скрипти для прихованого майнінгу визначаються більшістю антивірусних програм, як шкідливі. Їх робота в браузері може призводити до 100% завантаженості комп'ютера і його зависання, що може призвести до втрати даних та інших неприємних наслідків.

Нагадаємо, французький стартап Qarnot представив обігрівач QC1, який вміє добувати криптовалюту.

Економічна правда