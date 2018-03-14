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Google заборонив рекламу криптовалют

Середа, 14 березня 2018, 12:15
 

Компанія Google оголосила про заборону на рекламу криптовалют, криптобірж, криптогаманців та ICO.

Про це повідомляється в блозі компанії.

Відзначається, що нові правила вступлять в силу з 1 червня 2018 року.

Під заборону підпадають також оголошення про бінарні опціони та інші високоризикові фінансові інструменти".

Крім заборони на рекламу в пошуковій видачі Google, обмеження також торкнуться банерів на YouTube.

У Google заявили, що їх рішення пов'язане із захистом споживачів від потенційної шкоди від криптовалют та інших високоризикових інструментів.

Також в компанії відзначили, що не знають, яке майбутнє чекає на ринок криптовалют.

Нагадаємо, Українці майже перестали гуглити криптовалюти. Кількість пошукових запитів в Google за словом "біткоїн" в березні 2018 року у порівнянні з груднем 2017 року впала в п'ять разів.

Економічна правда 

криптовалюта Google
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