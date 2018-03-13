Китайці почали буріння свердловин в Україні

Китайська нафтосервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co почала буріння свердловини в Полтавській області на замовлення "Укргазвидобування".

Про це повідомляє прес-служба української компанії.

Буріння свердловини відбувається на Яблунівському газоконденсатному родовищі.

Проектний термін будівництва свердловини становить 112 діб, проектна глибина - 4940 м.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Xinjiang Beiken Energy Engineering уклала з Укргазвидобування контракт на буріння 24 свердловин в Харківській і Полтавській областях.

Загальна вартість підписаних контрактів - 1,93 млрд гривень.

Xinjiang Beiken заснована у 1995 році. Крім Китаю, вона надає послуги в Ірані, Іраку, Казахстані, Індонезії та ряді інших країн.

Компанія має в своєму розпорядженні 30 бурових установок восьми специфікацій. У 2017 році почала роботу в Україні, надаючи Укргазвидобування послуги з буріння свердловин.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" в кінці жовтня 2016 року оголосило тендер із залучення зовнішніх підрядників на бурові роботи в Харківській та Полтавській областях сумарною очікуваною вартістю до 13,35 млрд гривень (з ПДВ).

Контракти вже підписані з ТОВ "Спецмехсервіс", Crosco і Xinjiang Beiken. Підписання контрактів очікується з "Полтава Сервісіз".

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу.

Економічна правда