Лоукостер Wizz Air відкриє 70 нових маршрутів

Угорський лоукост-авіаперевізник Wizz Air протягом 17 тижнів розширить свою мережу польотів 70 новими маршрутами, 16 з яких буде відкрито в/з аеропортів Києва, Львова та Харкова.

Про це повідомляє Liga.net.

Чотири нових напрямки - Афіни, Таллінн, Харків і Відень - будуть офіційно відкриті до середини липня поряд з відкриттям нової західноєвропейської бази в столиці Австрії.

Львів отримає найбільшу кількість нових напрямків серед українських аеропортів. 26 березня авіакомпанія почне літати в/зі Львова до Гданська, Катовіце і Дортмунд, а з 1 травня - в/з Лондона (Лутон).

Столичний аеропорт Київ-Жуляни отримає в кінці червня два нових рейси - до/з Таллінна і Лісабона.

Також авіакомпанія повернеться в аеропорт Харків з двома рейсами - в/з Дортмунда і Катовіце.

У розширення діяльності в 2018 році компанія планує інвестувати більш ніж 2 млрд доларів в 11 баз в Великобританії, Австрії, Польщі, Україні, Угорщині, Румунії та Грузії.

"Сьогодні ми починаємо найбільше розширення діяльності в історії Wizz. 70 нових маршрутів, які будуть офіційно відкриті протягом 17 тижнів, нададуть нашим клієнтам ще більше можливостей для подорожей, що, в свою чергу, буде сприяти розвитку бізнесу та економіки тих країн, в яких ми працюємо", - заявив головний корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс.

Нагадаємо, у 2017 році лоукост Wizz Air перевіз понад 685 тисяч пасажирів з Києва і Львова, що на 64% більше в порівнянні з попереднім роком.